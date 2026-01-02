Corbélia e Paraná - A Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Corbélia registrou dois homicídios graves no primeiro dia de 2026. O primeiro ocorreu na madrugada de 1º de janeiro, em Anahy, quando um homem foi morto e outro ficou gravemente ferido por golpes de faca. O ferido está internado no Hospital Universitário de Cascavel. Segundo a investigação, a briga começou na área central da cidade durante a Festa de Ano Novo, motivada por ciúmes, já que o autor seria o atual convivente de uma mulher que era ex-companheira da vítima.

O segundo crime ocorreu à noite em Iguatu, dentro de um bar na Avenida Sete de Setembro. A vítima recebeu quatro golpes de faca durante uma discussão relacionada a um jogo de sinuca. O autor fugiu do local, mas foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Civil na madrugada do dia 2 de janeiro, sendo levado à 10ª Central Regional de Flagrantes de Cascavel.