Polícia Federal reforça Canil Regional em Guaíra com nova integrante vinda da Alemanha

Cascavel - Nesta terça-feira (10), a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra realizou a solenidade de recebimento da nova integrante do canil regional, ILLA, vinda da Alemanha. O evento contou com a participação de representantes de diversas forças policiais e militares que atuam de forma integrada no combate à criminalidade nesta região de fronteira, bem como da Receita Federal, da Coordenação-Geral de Repressão a Drogas e do Chefe do Canil Central da Polícia Federal, em Brasília. O reforço à equipe do Canil Regional ocorreu no âmbito de um projeto previamente autorizado pela Justiça Federal de Guaíra.

A atuação conjunta entre a Polícia Federal e demais instituições tem sido fundamental para o enfrentamento ao tráfico de drogas e a outros crimes transfronteiriços. Apenas em 2025, a Polícia Federal em Guaíra realizou a apreensão de mais de 70 toneladas de entorpecentes, resultado direto da integração operacional e aplicação de técnicas e procedimentos adequados à região.