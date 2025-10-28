Cascavel - A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (28), a décima incineração de entorpecentes do ano, com a destruição de aproximadamente 7,2 toneladas de drogas apreendidas em diversas ações de combate ao tráfico na região Oeste do Paraná.

A atividade ocorreu em ambiente devidamente autorizado pela Justiça e contou com o acompanhamento do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e de representantes de outros órgãos de segurança pública. O material incinerado é fruto de apreensões realizadas tanto pela Polícia Federal quanto por outras forças policiais.