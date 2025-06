Polícia Federal e Polícia Militar interceptam BMW carregada com maconha em Cascavel

Cascavel - A Polícia Federal, em ação realizada na tarde desta quarta-feira (11), apreendeu um veículo BMW X1 carregado com entorpecentes, após trabalho de inteligência e monitoramento.

O automóvel, que vinha de Foz do Iguaçu/PR com destino a Curitiba/PR, foi interceptado pelas equipes nas proximidades do Trevo Cataratas, em Cascavel. No interior do veículo foram encontrados 155 quilos de maconha.

Apoio e Prisão

A ação contou com o apoio do grupo BPFRON da Polícia Militar do Paraná, que auxiliou na abordagem realizada na BR-277. A investigação contou ainda com a participação da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, que atuou no levantamento inicial das informações que levaram à localização do veículo.