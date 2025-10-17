Cascavel e Paraná - Nesta sexta-feira (17), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na cidade de Cascavel, no contexto de uma investigação que apura crimes relacionados ao armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil em plataformas digitais.

A investigação teve início a partir de informações repassadas por autoridades estrangeiras especializadas na proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. As comunicações indicaram a existência de arquivos ilícitos vinculados a contas hospedadas em serviços online.

Análises técnicas realizadas pela Polícia Federal confirmaram a presença de centenas de arquivos contendo material de exploração sexual de crianças e adolescentes, armazenados em plataformas de compartilhamento em nuvem e redes sociais.

O investigado poderá responder pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tratam, respectivamente, do compartilhamento e do armazenamento de material relacionado ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Legislação e Terminologia

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado na legislação brasileira — conforme o art. 241-E da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que define como crime “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais para fins primordialmente sexuais” —, a comunidade internacional tem adotado expressões como “abuso sexual” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”. Essa mudança terminológica busca refletir com maior precisão a gravidade e a violência que caracterizam esses crimes.