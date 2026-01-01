Polícia encontra roupas descartadas em bueiro e faca usada em homicídio no Bairro Universitário

Cascavel - As investigações sobre o homicídio registrado nesta quinta-feira (1º), no Bairro Universitário, em Cascavel, avançaram com a localização de novos elementos relacionados ao crime, ocorrido na marginal da BR-277, nas proximidades da Rua Arquitetura.
Durante os trabalhos no local, a Polícia Científica encontrou roupas que teriam sido usadas pelo autor do crime, descartadas dentro de um bueiro nas proximidades. O material foi recolhido e encaminhado para perícia.
Também foi localizada a faca utilizada no homicídio, uma faca de serrinha, comumente usada para cortar pão. O objeto foi encontrado próximo à residência de um familiar do suspeito e igualmente apreendido para análise técnica.
O crime é tratado como o primeiro homicídio de 2026 em Cascavel e teve requintes de crueldade. A vítima foi morta a facadas e teve a cabeça decapitada. Após o assassinato, o suspeito, um jovem de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
A vítima não portava documentos e ainda não foi identificada oficialmente. Após a conclusão da perícia no local, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios.
Fonte: SOT