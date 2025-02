Polícia divulga foto de foragido por estupro de vulnerável contra a própria enteada

CASCAVEL

Carro é arrombado e furtado no pátio do Centro Esportivo Ciro Nardi

Marechal Cândido Rondon - Na manhã do último domingo (16), uma internauta teve seu veículo arrombado e furtado dentro do pátio do Centro Esportivo Ciro Nardi, no bairro Ciro Nardi, em Cascavel. A vítima havia estacionado o carro no local para levar seu filho ao parque e fazer uma caminhada. Ao retornar, encontrou o vidro […]