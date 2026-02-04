Cascavel e Paraná - Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil do Paraná apresentou detalhes sobre a investigação do feminicídio ocorrido na noite de 3 de fevereiro, no bairro Morumbi, em Cascavel, no Oeste do Estado. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios, com apoio da Polícia Militar, que forneceu informações integradas.

A vítima foi identificada como Ana Rosa Pereira da Silva, de 32 anos. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 48 anos, com quem ela mantinha um relacionamento em processo de separação. O homem foi localizado e preso durante as diligências em um motel no município de Jesuítas.

Na ocasião da prisão, foram apreendidas cinco armas de fogo, incluindo uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm, uma carabina calibre .22 e mais de mil munições de diferentes calibres. Todo o material foi recolhido em locais relacionados ao investigado e será submetido à perícia.