Homicídio na madrugada: Três suspeitos são detidos e alegam que crime ocorreu após tentativa de abuso

Cascavel e Paraná - Nesta madrugada, um homicídio foi registrado no pátio de um posto de combustíveis, localizado na Travessa Jarlindo J. Grando, região central de Cascavel. A vítima, um homem ainda não identificado formalmente, foi brutalmente agredido com socos, chutes e golpeado na cabeça com um vaso de cerâmica, vindo a óbito no local. As circunstâncias do crime foram registradas por câmeras de segurança e confirmadas por testemunhas.

A equipe da Delegacia de Homicídios de Cascavel, após diligências investigativas, localizou e realizou a prisão de três suspeitos, sendo um homem e duas mulheres. Para a condução dos detidos, foi solicitado apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Durante a abordagem, os conduzidos alegaram que a vítima supostamente teria tentado abusar de uma das mulheres envolvidas no crime, o que teria motivado a agressão.