Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (02), policiais civis da Delegacia de Homicídios de Cascavel, com apoio de policiais civis de Francisco Beltrão, cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra um dos suspeitos do homicídio de Willian Santana de Oliveira. O crime ocorreu em 25 de outubro de 2025, no bairro Santa Cruz, em Cascavel. As ordens judiciais foram cumpridas no município de Francisco Beltrão.

As investigações apontam que o homicídio foi praticado por dois indivíduos armados, que chegaram ao local em uma motocicleta. Após estacionarem em uma esquina próxima à residência da vítima, os suspeitos desembarcaram e se aproximaram a pé, efetuando diversos disparos de arma de fogo.

Willian Santana de Oliveira foi atingido e morreu no local.

Durante a apuração, um dos autores foi identificado nos primeiros dias após o crime. Logo após o homicídio, o suspeito deixou Cascavel e passou a residir em Francisco Beltrão.