Cascavel e Paraná - Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Civil do Paraná, por meio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, cumpriu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre um disparo de arma de fogo ocorrido em agosto deste ano, em Cascavel.

O crime aconteceu por volta das 00h15 do dia 3 de agosto, na Rua Florêncio Galafassi. A vítima trafegava de carro quando viu dois indivíduos em atitude suspeita próximo a um caminhão estacionado. Ao retornar para verificar, um dos suspeitos sacou uma arma e atirou contra o veículo, atingindo a lataria. A vítima conseguiu fugir sem ferimentos.

As investigações do GDE, com apoio de imagens de câmeras de segurança, permitiram identificar toda a dinâmica do crime, inclusive o momento do disparo. A análise dos registros e das informações policiais levou à identificação do autor, que já possuía antecedentes por crimes envolvendo armas de fogo, incluindo prisão em flagrante meses antes.