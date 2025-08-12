Polícia Civil prende pedófilo condenado a mais de 24 anos de prisão

Guaíra - A Polícia Civil do Estado do Paraná, através da Delegacia de Polícia de Guaíra prendeu, da data de hoje, um homem de 67 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada após solicitação de apoio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (NUCRIA) de Cascavel.

O investigado possuía em seu desfavor dois mandados de prisão pelo mesmo crime, que somados ultrapassam 24 anos de reclusão em regime fechado.

Ele estava escondido no Paraguai, mas costumava vir ao Brasil para receber sua aposentadoria em uma agência bancária de Guaíra. Após monitoramento, os policiais aguardaram o momento em que o suspeito tentou sacar o benefício. A equipe foi até o local e realizou a abordagem, informando-o sobre os mandados de prisão em aberto.