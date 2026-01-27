Foz do Iguaçu e Paraná - A ação foi coordenada pela delegada Thaís Regina Zanatta e tinha como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. No primeiro momento, o suspeito não foi localizado no endereço alvo, pois havia fugido instantes antes da chegada das equipes. Os crimes ocorreram em Cascavel.

Durante as diligências, moradores e vizinhos dificultaram a ação policial, alegando desconhecer o paradeiro do investigado. Pouco tempo depois, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) informou sobre um tumulto no mesmo local, relatando que populares haviam localizado o foragido e iniciado um linchamento.

Ação Policial e Resgate do Foragido

As equipes do NUCRIA retornaram imediatamente ao endereço e encontraram o homem ferido, sendo agredido por várias pessoas. Os policiais intervieram rapidamente, dispersaram os agressores e garantiram a integridade física do investigado, dando cumprimento à ordem judicial.