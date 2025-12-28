Cascavel e Paraná - Um homem de 70 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Paraná, através do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel informa que, na manhã deste domingo (28), foi dado fiel cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão em desfavor de investigado por crime de estupro de vulnerável.

A investigação teve início em 03 de outubro, quando foi registrado boletim de ocorrência relatando que adolescente de 14 anos teria sido vítima de abuso sexual praticado por seu avô materno, com quem residia juntamente com a mãe e a avó materna.

A situação de abuso foi revelada inicialmente pela vítima à escola, ocasião em que a adolescente relatou que os abusos vinham ocorrendo há tempos, encontrando-se em estado de pânico e manifestando ideação suicida.

Investigação e indiciamento

Após regular tramitação do inquérito policial, o investigado foi indiciado pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).