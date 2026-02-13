Santa Tereza do Oeste - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou inquérito policial para investigar um caso de lesão corporal grave contra um bebê de apenas dois meses de idade em Santa Tereza do Oeste. A suspeita é de que as agressões tenham ocorrido no contexto de violência doméstica.

De acordo com as informações divulgadas nesta sexta-feira (13), o caso veio à tona após a criança dar entrada em uma unidade hospitalar com quadro clínico considerado crítico. O lactente apresentava hematomas nas pernas e traumatismo craniano relevante.

Mãe é suspeita das agressões

Conforme apurado preliminarmente, relatos colhidos junto ao Conselho Tutelar e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) indicam que a genitora da criança seria a suposta autora das agressões. As informações apontam que o bebê teria sido arremessado contra móveis em momentos de raiva.

Os fatos teriam ocorrido entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.

Delegado determina diligências e perícias

O delegado Marcos Fernando da Silva Fontes, responsável pela investigação, determinou uma série de medidas para esclarecer o caso.