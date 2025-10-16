A Polícia Civil de Cascavel acompanha de perto as investigações sobre o incêndio que destruiu um apartamento no 13º andar de um edifício localizado no Bairro Country e deixou feridos entre bombeiros e moradores. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (16), o delegado responsável pelo caso, Dr. Ian Leão, apresentou atualizações sobre o andamento das apurações.

De acordo com o delegado, o foco agora está na análise do laudo pericial, que deverá indicar se houve ou não ação criminosa relacionada ao incidente. Até o momento, os levantamentos são preliminares e não apontam indícios de que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional.

Investigações sobre o Incêndio

Além da perícia técnica, a investigação também prevê o depoimento dos bombeiros que atuaram na ocorrência e das vítimas do incêndio. No entanto, esses relatos só deverão ser colhidos após a plena recuperação física e emocional dos envolvidos.