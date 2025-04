Polícia Civil: GDE realiza 51 prisões em abril, maior número desde 2020

Cascavel - Em abril de 2025, o Grupo de Diligências Especiais (GDE) da Polícia Civil de Cascavel alcançou um marco importante, registrando 51 prisões em apenas um mês. Este número representa o maior índice de prisões desde 2020, destacando a intensificação das ações de combate ao crime organizado e à criminalidade na região.

O GDE, que atua com o objetivo de desmantelar organizações criminosas e garantir a segurança da população, tem demonstrado um crescimento significativo em suas operações. Este aumento nas prisões reflete o empenho contínuo da equipe em coibir práticas ilícitas e garantir que criminosos sejam levados à justiça.

Nos últimos cinco anos, o mês de abril teve uma média histórica de prisões, com um aumento considerável em relação aos anos anteriores. Em 2024, por exemplo, foram realizadas 28 prisões no mesmo período, enquanto em 2025, esse número saltou para 51. Isso demonstra a eficácia e a força do trabalho do GDE em 2025.

Números comparativos de prisões do GDE (2020 a 2025):