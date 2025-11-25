Francisco Beltrão - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) esclareceu o homicídio que vitimou Everton André Zanatta, ocorrido na manhã de segunda-feira (24), na rodovia PR-483, na região da Linha Gaúcha, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

Everton era cantor e filho do músico Genézio Zanatta, conhecido na região pela Banda Zanatta Som. Ele morava com a mãe, Alzenir, e havia deixado a namorada em Realeza pouco antes da ocorrência.

Segundo o delegado da PCPR Anderson Andrei, logo após o fato, equipes da PCPR, em conjunto com a Polícia Militar do Paraná e da Polícia Científica do Paraná, estiveram no local do crime e realizaram os primeiros levantamentos.

De acordo com as investigações, a vítima seguia pela rodovia em um automóvel, na companhia de sua namorada. Após um desentendimento no trânsito com o condutor de uma caminhonete, os veículos pararam em razão de um bloqueio viário.