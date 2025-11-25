Francisco Beltrão - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) esclareceu o homicídio que vitimou Everton André Zanatta, ocorrido na manhã de segunda-feira (24), na rodovia PR-483, na região da Linha Gaúcha, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.
Everton era cantor e filho do músico Genézio Zanatta, conhecido na região pela Banda Zanatta Som. Ele morava com a mãe, Alzenir, e havia deixado a namorada em Realeza pouco antes da ocorrência.
Segundo o delegado da PCPR Anderson Andrei, logo após o fato, equipes da PCPR, em conjunto com a Polícia Militar do Paraná e da Polícia Científica do Paraná, estiveram no local do crime e realizaram os primeiros levantamentos.
De acordo com as investigações, a vítima seguia pela rodovia em um automóvel, na companhia de sua namorada. Após um desentendimento no trânsito com o condutor de uma caminhonete, os veículos pararam em razão de um bloqueio viário.
“A vítima desembarcou, aproximou-se da caminhonete, chutou a porta do motorista e quebrou o vidro do veículo. Em seguida, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do tórax”, explica.
Investigação e Apreensão
A PCPR identificou o veículo utilizado no crime, que foi localizado e apreendido na cidade de Ubiratã, com apoio da unidade policial do município. A arma utilizada, de calibre 9 mm, também foi apreendida e encaminhada para análise pericial.
O suspeito apresentou-se na unidade policial acompanhado de advogado e declarou ter agido em legítima defesa. A versão será avaliada junto aos elementos colhidos na investigação, incluindo depoimentos de testemunhas e análises técnicas.
“A PCPR também ouviu o condutor de um segundo veículo, com quem a vítima teria se desentendido anteriormente na mesma rodovia. O inquérito prossegue com diligências complementares, perícias no veículo e na arma, além da análise dos laudos emitidos pela Polícia Científica”, completa.
Fonte: PCPR