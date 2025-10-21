Cascavel - Na data de ontem, foi registrado um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de um adolescente de 13 anos. A mãe informou à Polícia Civil que o pai da criança encontrava-se internado e que o filho havia sido entregue a um terceiro desconhecido.

Diante da situação, a equipe do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial realizou diligências para apurar os fatos. Durante os levantamentos, foi verificado que o adolescente residia com o pai há cerca de cinco anos e, com a internação dele, uma assistente social realizou a entrega do jovem a um casal de amigos do pai, com autorização expressa do pai, considerando que o adolescente não desejava ficar aos cuidados da mãe.