Polícia Civil deflagra Operação Migrantes contra grupo especializado em furtos de caminhonetes

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Cascavel, deflagrou ontem (08) a Operação Migrantes, que mira um grupo criminoso especializado em furtos de caminhonetes. O nome da operação faz referência ao modo de atuação dos investigados, que mudavam constantemente de cidade para dificultar o trabalho policial.
As investigações revelaram que os criminosos atuavam em Cascavel e região, utilizando equipamentos eletrônicos para furtar os veículos, que posteriormente eram levados ao Paraguai. Parte da quadrilha foi identificada após um trabalho investigativo intensivo.
Detalhes
Com base nas informações reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a emissão de 16 ordens judiciais, sendo nove mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão contra os suspeitos.
As diligências foram cumpridas nas cidades de Cascavel, Toledo, Cianorte, Umuarama e Joinville (SC), com apoio das unidades da Polícia Civil dessas regiões: Delegacia de Homicídios de Cascavel, 20ª SDP de Toledo, 21ª SDP de Cianorte, 7ª SDP de Umuarama e a Delegacia de Repressão a Roubos de Joinville.
Fonte: 15ªSDP