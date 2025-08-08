Polícia Civil deflagra Operação Migrantes contra grupo especializado em furtos de caminhonetes

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Cascavel, deflagrou ontem (08) a Operação Migrantes, que mira um grupo criminoso especializado em furtos de caminhonetes. O nome da operação faz referência ao modo de atuação dos investigados, que mudavam constantemente de cidade para dificultar o trabalho policial.

As investigações revelaram que os criminosos atuavam em Cascavel e região, utilizando equipamentos eletrônicos para furtar os veículos, que posteriormente eram levados ao Paraguai. Parte da quadrilha foi identificada após um trabalho investigativo intensivo.

Detalhes

Com base nas informações reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a emissão de 16 ordens judiciais, sendo nove mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão contra os suspeitos.