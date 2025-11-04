Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira, a Delegacia de Homicídios de Cascavel, com o apoio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial e do Canil do Pelotão de Choque da Polícia Militar, deflagrou a Operação Apis, voltada ao enfrentamento da criminalidade violenta, especialmente dos homicídios registrados no Bairro Abelha, região Norte de Cascavel.
Resultados da Operação
- Apreensão de duas pistolas calibre 9mm, em posse de um adolescente;
- Apreensão de quatro armas de fogo em posse de um adulto:
- uma pistola calibre .380 com numeração suprimida;
- um revólver calibre .357 com numeração suprimida;
- um revólver calibre .38;
- uma espingarda calibre .22 equipada com luneta;
A Operação Apis integra os esforços da Operação Sinergia, desenvolvida em âmbito estadual, com o objetivo de intensificar ações integradas de repressão qualificada a crimes graves, especialmente contra organizações criminosas envolvidas em homicídios, tráfico de entorpecentes e posse irregular de armas de fogo.
Fonte: 15ªSDP