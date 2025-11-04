Acompanhe a operação da Delegacia de Homicídios de Cascavel contra a criminalidade violenta na região Norte - Foto: Divulgação
Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira, a Delegacia de Homicídios de Cascavel, com o apoio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial e do Canil do Pelotão de Choque da Polícia Militar, deflagrou a Operação Apis, voltada ao enfrentamento da criminalidade violenta, especialmente dos homicídios registrados no Bairro Abelha, região Norte de Cascavel.

Resultados da Operação

  • Apreensão de duas pistolas calibre 9mm, em posse de um adolescente;
  • Apreensão de quatro armas de fogo em posse de um adulto:
    • uma pistola calibre .380 com numeração suprimida;
    • um revólver calibre .357 com numeração suprimida;
    • um revólver calibre .38;
    • uma espingarda calibre .22 equipada com luneta;

  • Apreensão de um simulacro de pistola, em poder de um adolescente;
  • Apreensão de 354 munições de diversos calibres;
  • Apreensão de aproximadamente 135g de maconha e 3g de cocaína;
  • Cumprimento de mandado judicial e apreensão de dois adolescentes por ato infracional análogo ao crime de homicídio;
  • Cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um adulto, também investigado por homicídio;
  • Prisão em flagrante de um adulto por posse de armas e munições de uso permitido e restrito;
  • Prisão em flagrante de um adulto por tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido.

    • A Operação Apis integra os esforços da Operação Sinergia, desenvolvida em âmbito estadual, com o objetivo de intensificar ações integradas de repressão qualificada a crimes graves, especialmente contra organizações criminosas envolvidas em homicídios, tráfico de entorpecentes e posse irregular de armas de fogo.

    Fonte: 15ªSDP

    Assuntos