Polícia Civil deflagra Operação Agrofraude contra esquema de R$ 120 milhões no comércio de grãos

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Rio Verde, deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Agrofraude, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida em estelionato virtual.
O grupo aplicava o chamado “golpe do falso intermediário” na venda de grãos de milho, enganando produtores e compradores. Pelo menos 10 pessoas foram vítimas em Rio Verde (GO), com prejuízos estimados em cerca de R$ 1 milhão.
As investigações revelaram a participação de mais de 41 pessoas diretamente ligadas ao esquema, que movimentou mais de R$ 120 milhões em cinco anos de atuação criminosa.
Operação em Múltiplos Estados
A operação cumpre 81 mandados judiciais, incluindo prisões, buscas, apreensões, bloqueios de contas bancárias e sequestro de bens. As ações ocorrem em 10 estados: Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Piauí e também no Distrito Federal.
Fonte: Polícia Civil