Polícia Civil deflagra Operação Agrofraude contra esquema de R$ 120 milhões no comércio de grãos

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Rio Verde, deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Agrofraude, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa envolvida em estelionato virtual.

O grupo aplicava o chamado “golpe do falso intermediário” na venda de grãos de milho, enganando produtores e compradores. Pelo menos 10 pessoas foram vítimas em Rio Verde (GO), com prejuízos estimados em cerca de R$ 1 milhão.

As investigações revelaram a participação de mais de 41 pessoas diretamente ligadas ao esquema, que movimentou mais de R$ 120 milhões em cinco anos de atuação criminosa.