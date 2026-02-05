Entenda a prisão de um indivíduo em Cascavel por tráfico de drogas. Detalhes sobre a operação da Polícia Civil - Foto: Divulgação
Cascavel e Paraná - Policiais civis do Grupo de Diligências Especiais (GDE) cumpriram, nesta quinta-feira (05), um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Cascavel.

A ordem judicial decorre de regressão de regime, relacionada a uma pena remanescente de dois anos e seis meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

O indivíduo foi localizado no bairro Morumbi, em Cascavel, preso sem resistência e encaminhado à Cadeia Pública do Departamento de Polícia Penal (DEPEN), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Polícia Civil

