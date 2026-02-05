Cascavel e Paraná - Policiais civis do Grupo de Diligências Especiais (GDE) cumpriram, nesta quinta-feira (05), um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Cascavel.

A ordem judicial decorre de regressão de regime, relacionada a uma pena remanescente de dois anos e seis meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.