Cascavel e Paraná - Policiais civis do Grupo de Diligências Especiais (GDE) cumpriram, nesta quinta-feira (05), um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Cascavel.
A ordem judicial decorre de regressão de regime, relacionada a uma pena remanescente de dois anos e seis meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.
O indivíduo foi localizado no bairro Morumbi, em Cascavel, preso sem resistência e encaminhado à Cadeia Pública do Departamento de Polícia Penal (DEPEN), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.
Fonte: Polícia Civil