Polícia Civil conclui inquérito que apura crimes sexuais cometidos por sacerdote em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, concluiu nesta segunda-feira (29/09/2025) o inquérito policial que investigava crimes contra a dignidade sexual atribuídos a um padre atuante no município.
Durante as investigações conduzidas pela delegacia especializada, foram identificadas dez vítimas dos crimes supostamente praticados pelo investigado, que exercia função religiosa como sacerdote.
O homem foi formalmente indiciado por múltiplos crimes, incluindo:
- Tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006)
- Curandeirismo (Art. 284 do Código Penal)
- Assédio sexual (Art. 216-A)
- Importunação sexual (Art. 215-A)
- Violação sexual mediante fraude (Art. 215)
- Estupro de vulnerável (Art. 217-A)
Também foi reconhecida a agravante prevista no Art. 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, em razão da violação do dever inerente à função religiosa exercida pelo investigado. Considerando ainda a continuidade delitiva (Art. 71) e o concurso material de crimes (Art. 69), o total das penas atribuídas pode ultrapassar 150 anos de reclusão.
O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências legais cabíveis. A apuração contou com a colaboração de órgãos parceiros e foi conduzida com rigor técnico e respeito aos direitos fundamentais de todas as partes envolvidas.
Em respeito à dignidade das vítimas e à integridade do processo judicial, não serão divulgadas informações adicionais sobre as circunstâncias dos crimes ou a identidade dos envolvidos.
Informações: Delegada Thais Regina Zanatta