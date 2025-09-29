Polícia Civil conclui inquérito que apura crimes sexuais cometidos por sacerdote em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel, concluiu nesta segunda-feira (29/09/2025) o inquérito policial que investigava crimes contra a dignidade sexual atribuídos a um padre atuante no município.

Durante as investigações conduzidas pela delegacia especializada, foram identificadas dez vítimas dos crimes supostamente praticados pelo investigado, que exercia função religiosa como sacerdote.

Imagens: Polícia Civil

O homem foi formalmente indiciado por múltiplos crimes, incluindo: