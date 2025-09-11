Polícia apreende mais de 1,6 tonelada de maconha em chácara em Nova Santa Rosa

Nova Santa Rosa - A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), apreendeu nesta quinta-feira (11) mais de 1,6 tonelada de maconha em uma chácara no município de Nova Santa Rosa, no Oeste. Um homem foi preso em flagrante durante a operação.
A apreensão ocorreu durante a Operação Protetor. Após monitorarem veículos suspeitos, equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima da PF rastrearam os automóveis até uma propriedade rural
Ao chegarem, os policiais notaram uma movimentação atípica e viram suspeitos carregando fardos em uma caminhonete Hilux e em um Fiat Mobi. Ao perceberem a presença da equipe, eles fugiram.
Durante a vistoria na chácara, os agentes encontraram a Hilux, que tinha placas falsas e era produto de roubo, carregada com a droga. A maconha estava escondida em um armazém, camuflada com feno. Em uma busca mais detalhada, a equipe localizou mais drogas em um sótão, em sacos de ração e em barricas de massa, totalizando 1,68 tonelada de maconha e oito quilos de haxixe.
“A quantidade de drogas, armas e veículos apreendidos reforça a audácia dos criminosos. No entanto, evidencia também a capacidade de resposta das forças de segurança, que atuaram de forma articulada para desarticular esse esquema. Além do prejuízo imediato ao crime organizado, evitamos uma série de delitos que esse material poderia gerar à sociedade”, explicou o tenente Rafael Prado, do BPFron.
“O trabalho integrado das forças de segurança segue como missão para conter o avanço do crime organizado, proteger a população e garantir mais segurança tanto no interior do Paraná quanto em outros estados do País”, disse.
No local, também foram encontrados um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .44, R$ 7,6 mil em dinheiro, celulares, uma balança de precisão, pássaros silvestres e galos de rinha. O responsável pela propriedade foi identificado após tentativa de fuga e conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra.
