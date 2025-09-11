Polícia apreende mais de 1,6 tonelada de maconha em chácara em Nova Santa Rosa

Nova Santa Rosa - A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), apreendeu nesta quinta-feira (11) mais de 1,6 tonelada de maconha em uma chácara no município de Nova Santa Rosa, no Oeste. Um homem foi preso em flagrante durante a operação.

A apreensão ocorreu durante a Operação Protetor. Após monitorarem veículos suspeitos, equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima da PF rastrearam os automóveis até uma propriedade rural

Ao chegarem, os policiais notaram uma movimentação atípica e viram suspeitos carregando fardos em uma caminhonete Hilux e em um Fiat Mobi. Ao perceberem a presença da equipe, eles fugiram.

Durante a vistoria na chácara, os agentes encontraram a Hilux, que tinha placas falsas e era produto de roubo, carregada com a droga. A maconha estava escondida em um armazém, camuflada com feno. Em uma busca mais detalhada, a equipe localizou mais drogas em um sótão, em sacos de ração e em barricas de massa, totalizando 1,68 tonelada de maconha e oito quilos de haxixe.