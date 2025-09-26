Polícia apreende drogas, arma e munições durante operação no bairro Cancelli

Cascavel e Paraná - Na noite de 25 de agosto de 2025, uma operação conjunta da equipe de Operações com Cães, da Agência Local de Inteligência (ALI) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar resultou em uma importante apreensão no bairro Cancelli, em Cascavel, no oeste do Paraná.

A ação ocorreu por volta das 20h20, durante patrulhamento na Rua Nereu Ramos, onde as equipes identificaram um Volkswagen Gol prata conduzido por um homem já investigado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram 25 porções de cocaína prontas para comercialização, totalizando aproximadamente 35 gramas da droga.

Grande Apreensão em Cascavel

As investigações prosseguiram até a residência do suspeito, onde foram apreendidos mais 590 gramas de cocaína, 30 gramas de crack, uma balança de precisão, R$ 1.800 em espécie, um iPhone 11, além de um revólver calibre .38 com 12 munições compatíveis e 45 outras munições de calibres diversos.