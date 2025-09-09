Polícia apreende carga de eletrônicos contrabandeados na BR-277, em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta terça-feira (9), por volta das 6h45, equipes da Polícia Militar e da Polícia Federal apreenderam uma grande quantidade de produtos eletrônicos oriundos do Paraguai. A abordagem ocorreu na BR-277, próximo ao viaduto 14 de Novembro, em Cascavel, após denúncia sobre um veículo suspeito.

Segundo a PM, o automóvel Fiat Palio Weekend, de cor branca, seguia de Foz do Iguaçu em direção a Cascavel e foi localizado durante patrulhamento conjunto. Na revista veicular, os policiais encontraram diversas mercadorias contrabandeadas escondidas no porta-malas.

O motorista afirmou ter buscado os produtos no país vizinho e que receberia 10% sobre o valor da venda da carga. Ele não possuía documentação de desembaraço aduaneiro.