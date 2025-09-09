Polícia apreende carga de eletrônicos contrabandeados na BR-277, em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta terça-feira (9), por volta das 6h45, equipes da Polícia Militar e da Polícia Federal apreenderam uma grande quantidade de produtos eletrônicos oriundos do Paraguai. A abordagem ocorreu na BR-277, próximo ao viaduto 14 de Novembro, em Cascavel, após denúncia sobre um veículo suspeito.
Segundo a PM, o automóvel Fiat Palio Weekend, de cor branca, seguia de Foz do Iguaçu em direção a Cascavel e foi localizado durante patrulhamento conjunto. Na revista veicular, os policiais encontraram diversas mercadorias contrabandeadas escondidas no porta-malas.
O motorista afirmou ter buscado os produtos no país vizinho e que receberia 10% sobre o valor da venda da carga. Ele não possuía documentação de desembaraço aduaneiro.
Entre os itens apreendidos estavam 36 volumes com três switchs cada, 60 celulares, 12 rádios comunicadores, uma placa de computador, cinco roteadores de internet, três antenas Litebeam, 11 volumes de equipamentos de rede Litebeam (com três antenas cada), dois volumes de rede com dois itens cada e um GPS.
O condutor e o veículo foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel, onde a mercadoria foi contabilizada e ficará à disposição para os procedimentos legais.
As informações são do 6ºBPM