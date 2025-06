Polícia apreende 400 kg de maconha após perseguição na BR-277 em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (17), uma perseguição policial mobilizou diversas equipes das forças de segurança nas proximidades do Viaduto da Petrocon, em Cascavel. A ação resultou na prisão de um traficante e na apreensão de aproximadamente 400 quilos de maconha.

A ocorrência teve início durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, quando os agentes flagraram um veículo Onix realizando manobras de ultrapassagem perigosas em faixa contínua. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade, colocando em risco outros usuários da rodovia

Diante da situação, foi iniciado um acompanhamento tático, e o cerco policial contou com o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e do helicóptero Falcão 13. O suspeito seguiu em fuga por vários quilômetros, até colidir com um caminhão guincho da concessionária responsável pela rodovia, já nas imediações do viaduto.

Apreensão de Maconha e Prisão do Suspeito

Após a colisão, o homem abandonou o veículo em movimento e tentou fugir a pé, mas acabou sendo capturado pelas equipes policiais. No interior do automóvel foram encontrados cerca de 400 quilos de maconha. O veículo, que estava com placas clonadas e registro de furto ou roubo, também transportava outras placas falsas.