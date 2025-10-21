Foz do Iguaçu e Paraná - A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-PR), apreendeu, na tarde de segunda-feira (20), 1,6 tonelada de maconha prensada e 19,5 quilos de maconha tipo capulho em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.
A operação teve início com a interceptação de um veículo Toyota Caldina em atitude suspeita nas proximidades da barranca do Rio Paraná. Durante a abordagem, o condutor abandonou o carro e fugiu em direção a uma comunidade da região.
No interior do veículo, os policiais localizaram grande quantidade de droga. As equipes então realizaram buscas nas imediações e encontraram uma casa usada como depósito do entorpecente. No imóvel, foram apreendidos diversos fardos de maconha, semelhantes aos encontrados no carro.
Todo o material, juntamente com o veículo, foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.
Atuação da FICCO-PR
A FICCO é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com órgãos de segurança estaduais e federais. Atua como grupo operacional integrado em diversos estados, com o objetivo de unir esforços e coordenar ações no combate ao crime organizado.
Fonte: AEN