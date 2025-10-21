Foz do Iguaçu e Paraná - A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-PR), apreendeu, na tarde de segunda-feira (20), 1,6 tonelada de maconha prensada e 19,5 quilos de maconha tipo capulho em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

A operação teve início com a interceptação de um veículo Toyota Caldina em atitude suspeita nas proximidades da barranca do Rio Paraná. Durante a abordagem, o condutor abandonou o carro e fugiu em direção a uma comunidade da região.

No interior do veículo, os policiais localizaram grande quantidade de droga. As equipes então realizaram buscas nas imediações e encontraram uma casa usada como depósito do entorpecente. No imóvel, foram apreendidos diversos fardos de maconha, semelhantes aos encontrados no carro.