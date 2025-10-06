Home Policial

PM realiza operação com helicóptero após perseguição no Bairro Country

Operação policial em Cascavel busca suspeito em área de mata após fuga de veículo - Foto: Luiz Felipe Max
Cascavel e Paraná - A manhã desta segunda-feira (6) foi marcada por uma operação policial intensa no Bairro Country, em Cascavel. Equipes da Polícia Militar, com apoio do helicóptero Falcão, fazem buscas por um suspeito que fugiu para uma área de mata após abandonar um carro.

A perseguição teve início na Rua Minas Gerais, próximo ao cruzamento com a Avenida Afonso Pena. O homem, que dirigia um Fiat Palio vermelho, não obedeceu à abordagem e fugiu em alta velocidade.

Fuga e Perseguição Policial

Ele seguiu até a Rua Londrina, onde deixou o veículo e correu em direção a um matagal. Desde então, equipes em solo e por via aérea realizam varreduras na região.

O suspeito está vestido com calça preta, camiseta cinza e boné preto. A PM pede que moradores da área fiquem atentos e informem qualquer movimentação suspeita pelos telefones 190, 197 ou 153.

Fonte: SOT

