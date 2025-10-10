Cascavel e Paraná - Na madrugada desta sexta-feira (10), por volta de 1h20, a equipe de Trânsito da Polícia Militar do Paraná realizou patrulhamento ostensivo e bloqueios na Avenida das Torres, nas proximidades da FAG, em Cascavel. A ação teve como objetivo coibir infrações e fiscalizar veículos que circulavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Durante a operação, foram abordadas 12 pessoas e 8 veículos. Ao todo, os policiais lavraram 6 autos de infração, com destaque para:
- 3 infrações referentes ao Art. 165 (dirigir sob influência de álcool), sendo uma delas configurada como crime de trânsito;
- 2 autos com base no Art. 165-A (recusa ao teste do etilômetro);
- 1 infração por avanço de sinal vermelho (Art. 208).
Um homem foi preso por embriaguez ao volante e encaminhado à delegacia.
A PM reforça que ações como essa têm caráter preventivo e buscam garantir a segurança de motoristas e pedestres no trânsito.
Informações: Polícia Militar