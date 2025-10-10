Cascavel e Paraná - Na madrugada desta sexta-feira (10), por volta de 1h20, a equipe de Trânsito da Polícia Militar do Paraná realizou patrulhamento ostensivo e bloqueios na Avenida das Torres, nas proximidades da FAG, em Cascavel. A ação teve como objetivo coibir infrações e fiscalizar veículos que circulavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante a operação, foram abordadas 12 pessoas e 8 veículos. Ao todo, os policiais lavraram 6 autos de infração, com destaque para: