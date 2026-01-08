Cascavel e Paraná - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (8), o suspeito de homicídio ocorrido na noite de quarta-feira (7) no bairro Jardim Clarito, em Cascavel, Oeste do Paraná. O jovem de 18 anos foi detido no bairro Floresta.

O crime aconteceu na Rua Pombo-Correio, após uma confusão em um bar da região. Durante o desentendimento, um homem de 39 anos foi esfaqueado, caiu na via pública e não resistiu aos ferimentos, mesmo com o rápido atendimento do Corpo de Bombeiros.

Após o ataque, o suspeito fugiu a pé em direção à área do Ecopark Floresta, que está em construção. A Polícia Militar intensificou as buscas na região e conseguiu localizar o jovem na manhã seguinte.