Cascavel: jovem é preso pela Polícia Militar um dia após homicídio no Jardim Clarito envolvendo esfaqueamento - Foto: Divulgação

Cascavel e Paraná - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (8), o suspeito de homicídio ocorrido na noite de quarta-feira (7) no bairro Jardim Clarito, em Cascavel, Oeste do Paraná. O jovem de 18 anos foi detido no bairro Floresta.

O crime aconteceu na Rua Pombo-Correio, após uma confusão em um bar da região. Durante o desentendimento, um homem de 39 anos foi esfaqueado, caiu na via pública e não resistiu aos ferimentos, mesmo com o rápido atendimento do Corpo de Bombeiros.

Após o ataque, o suspeito fugiu a pé em direção à área do Ecopark Floresta, que está em construção. A Polícia Militar intensificou as buscas na região e conseguiu localizar o jovem na manhã seguinte.

Identificação da vítima e prisão do suspeito

A vítima foi identificada como Paulo Sérgio de Assis Vieira, de 39 anos. O corpo passou por perícia da Polícia Científica e foi encaminhado ao necrotério.

O suspeito está à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

