Cascavel e Paraná - A Polícia Militar atendeu, na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 10h09, uma ocorrência de violação de domicílio, porte e posse ilegal de arma de fogo e desacato, na Rua Antônio Carlos Kraide, no bairro Brasília.
A equipe foi acionada após denúncias de que um homem, em estado de extrema agitação, estaria armado com arma de fogo e um facão, invadindo residências à procura de sua ex-convivente. Vizinhos relataram que o suspeito entrou em diversas casas, questionando moradores sobre o paradeiro da mulher, realizando buscas nos imóveis e, em seguida, fugindo do local.
Os policiais se deslocaram até a residência indicada como sendo do autor, onde ele foi localizado bastante alterado. Durante a abordagem, negou as invasões, mas informou possuir armas de fogo e indicou onde estavam guardadas.
No quarto utilizado pelo suspeito, foram encontradas três armas de fogo — um revólver calibre .38, uma pistola calibre .45 e uma pistola calibre .380 — todas municiadas, além de diversas munições, cápsulas deflagradas e coldres. Foi constatado que uma das armas não possuía registro e que as demais estavam com as guias de tráfego vencidas.
Detalhes da ocorrência policial
Uma testemunha informou que o homem teria ameaçado uma idosa com uma das armas antes da chegada da equipe. A suposta vítima, no entanto, negou a ameaça e recusou-se a acompanhar a guarnição até a delegacia.
Uma familiar do autor compareceu ao local e relatou que ele é usuário de entorpecentes e apresenta comportamento alterado há algum tempo, tendo inclusive tentado providenciar sua internação e solicitado a retirada das armas. Em consulta aos sistemas, foi constatado registro anterior de violência doméstica, no qual a ex-convivente afirmou sentir-se amedrontada.
Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes para as providências legais. Durante todo o procedimento, ele permaneceu exaltado, gritando, batendo nas paredes e desacatando um policial já no interior da delegacia.
A ocorrência resultou na prisão de um homem de 40 anos, além da apreensão de três armas de fogo, mais de 150 munições de diversos calibres e um facão.
Fonte: Polícia Militar