Cascavel e Paraná - A Polícia Militar atendeu, na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 10h09, uma ocorrência de violação de domicílio, porte e posse ilegal de arma de fogo e desacato, na Rua Antônio Carlos Kraide, no bairro Brasília.

A equipe foi acionada após denúncias de que um homem, em estado de extrema agitação, estaria armado com arma de fogo e um facão, invadindo residências à procura de sua ex-convivente. Vizinhos relataram que o suspeito entrou em diversas casas, questionando moradores sobre o paradeiro da mulher, realizando buscas nos imóveis e, em seguida, fugindo do local.

Os policiais se deslocaram até a residência indicada como sendo do autor, onde ele foi localizado bastante alterado. Durante a abordagem, negou as invasões, mas informou possuir armas de fogo e indicou onde estavam guardadas.

No quarto utilizado pelo suspeito, foram encontradas três armas de fogo — um revólver calibre .38, uma pistola calibre .45 e uma pistola calibre .380 — todas municiadas, além de diversas munições, cápsulas deflagradas e coldres. Foi constatado que uma das armas não possuía registro e que as demais estavam com as guias de tráfego vencidas.

Detalhes da ocorrência policial

Uma testemunha informou que o homem teria ameaçado uma idosa com uma das armas antes da chegada da equipe. A suposta vítima, no entanto, negou a ameaça e recusou-se a acompanhar a guarnição até a delegacia.