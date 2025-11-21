Cascavel e Paraná - Uma operação integrada entre a Polícia Militar, o Batalhão de Choque e a Polícia Federal resultou na apreensão de eletrônicos e cigarros contrabandeados em Cascavel, na noite desta quinta-feira (20). A ação ocorreu por volta das 20h30, no pátio do Posto Sabiá, localizado na BR-277, no bairro Cascavel Velho.

A operação começou após o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, que identificaram a circulação de uma VW Amarok usada para transportar mercadorias ilícitas carregadas em um caminhão Ford Cargo 2428. Os veículos foram monitorados até que o caminhão estacionasse no posto, momento em que os dois ocupantes seguiram na Amarok e foram abordados pela Polícia Militar.

Inicialmente, nada foi encontrado com os suspeitos ou na caminhonete, mas buscas no caminhão revelaram diversos volumes de cigarros paraguaios da marca Gudang. Os dois homens, de 37 e 43 anos, foram presos em flagrante.