PM deflagra nova fase da Operação Sinergia em Cascavel

Cascavel - A Polícia Militar deu início, na tarde desta terça-feira (16), a mais uma fase da Operação Sinergia, em Cascavel.
A ação, que teve seu lançamento na Estação Cidadania, antigo Terminal Leste, visa intensificar a segurança tanto na área central quanto nos bairros da cidade.
O principal objetivo da operação é reduzir os índices de criminalidade na região, com um reforço do policiamento ostensivo e preventivo.
Viaturas e equipes foram mobilizadas para realizar patrulhamento e abordagens estratégicas em pontos considerados críticos. A iniciativa busca fortalecer a sensação de segurança da população e coibir a prática de delitos.