Rio de Janeiro - O secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Marcelo de Menezes, afirmou, em coletiva nesta quarta-feira (29/10), que as forças especiais montaram um “muro do Bope” para encurralar criminosos do Comando Vermelho (CV) durante a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha. A ação, que deixou ao menos 119 mortos, segundo o governo do Rio, que já é considerada a mais letal da história do estado. Quatro policiais – dois civis e dois militares – morreram no confronto com os suspeitos.

Segundo o secretário, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e de outras unidades avançaram pela Serra da Misericórdia, área de mata que liga os dois complexos. A estratégia foi empurrar os criminosos para a região de floresta, onde policiais já estavam infiltrados, bloqueando rotas de fuga.

“Entramos pela mata e montamos um muro do Bope para cercar e impedir a movimentação dos criminosos”, disse Menezes.

A manobra tática buscava tirar os traficantes das áreas habitadas, reduzindo riscos à população.

No entanto, segundo o secretário, a resistência dos suspeitos ao cumprimento dos mandados de prisão desencadeou os confrontos armados. A operação também contou com helicópteros, tropas especializadas e apoio de inteligência.