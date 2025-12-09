Cascavel - Na tarde desta terça-feira (9) militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater um incêndio em veículo.
O fato aconteceu na Rua Leonardo da Vinci, no Loteamento Sanga Funda, região do Bairro Interlagos, em Cascavel.
Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com um veículo Peugeot incendiado. Dentro do carro, um corpo foi encontrado carbonizado.
A Polícia Militar foi mobilizada e a área precisou ser isolada para passar por perícia. A Polícia Científica e o IML foram acionados para fazer os procedimentos necessários para identificar a vítima.
Atualização
A vítima foi identificada como Márcio Boeira dos Santos.