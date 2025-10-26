Perseguição policial termina em morte

Um homem morreu e outro ficou ferido após um grave acidente durante uma perseguição policial, ocorrida na noite de sexta-feira (25), entre 22h00 e 22h40, em Cascavel. Segundo informações repassadas pelas equipes policiais, o veículo envolvido havia sido furtado horas antes.

De acordo com o relato, os policiais posicionaram-se à frente de um posto para realizar a abordagem do carro suspeito. No momento em que foi dada ordem de parada, o condutor acelerou bruscamente e iniciou fuga em alta velocidade.

A equipe iniciou então um acompanhamento tático pelas vias da região. A perseguição policial ocorreu sob forte chuva, com presença de neblina e pista escorregadia, o que aumentou o risco da ação. Ao tentar fazer a curva do trevo Cataratas para acessar a BR-369, no sentido Maringá, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, atravessou o gramado e capotou várias vezes, despencando da parte superior do viaduto até a inferior da rodovia.