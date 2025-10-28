Cascavel e Paraná - Uma perseguição policial resultou em um grave acidente na manhã desta terça-feira (28), na rodovia BR-369, em Cascavel, próximo à Estrada Colônia Barreiro. O motorista de um Vectra desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu em alta velocidade, o que acionou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A fuga teve início durante uma fiscalização de rotina da PRF. O condutor ignorou a abordagem e seguiu em direção a Corbélia por cerca de 10 quilômetros, colocando em risco outros motoristas durante o horário de pico.
Ao tentar desviar para uma área de plantação perto do reassentamento São Francisco, o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. O impacto foi tão forte que o homem foi parcialmente ejetado do carro, ficando com as pernas para fora. A parte frontal do automóvel ficou totalmente destruída. Um princípio de incêndio foi rapidamente controlado com o auxílio de um extintor de um caminhoneiro que passava pelo local.
Atendimento e Investigação
Os agentes da PRF prestaram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros. O motorista, de 37 anos, apresentava suspeita de fratura nas costelas, pneumotórax e diversas escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário, com acompanhamento médico durante o transporte.
Durante a vistoria do veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha. O condutor, que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, estava usando uma tornozeleira eletrônica envolta em papel alumínio, aparentemente para burlar o monitoramento.
Devido ao estado de saúde do motorista, ainda não foi possível obter mais informações sobre a origem e o destino da droga. O caso segue sob investigação e, após a alta médica, o homem será encaminhado à autoridade policial competente.
