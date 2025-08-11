Perseguição policial termina com apreensão de 680 kg de maconha em Cascavel

Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (10), uma ação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e a Unidade Paraná Seguro (UPS) do bairro Santa Cruz resultou na apreensão de uma caminhonete Amarok carregada com 680 quilos de maconha, em Cascavel.

A operação teve início na BR-277, próximo ao bairro Guarujá, e se estendeu por vários quilômetros até o bairro Cascavel Velho. A perseguição terminou quando a caminhonete colidiu com outro veículo e um poste.

Apreensão

Durante a fuga, o motorista desobedeceu a ordem de parada, dirigiu em alta velocidade e chegou a disparar contra os policiais, que reagiram à agressão. Apesar do confronto, nenhum policial ficou ferido. Após bater no poste, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé.