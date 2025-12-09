Matelândia e Paraná - Uma ação policial na manhã desta terça-feira (9) terminou com o encerramento de uma perseguição na BR-277, em Matelândia. O caso começou quando câmeras de monitoramento registraram uma Renault Duster preta, com placas de outra região e já ligada a roubos entre Foz do Iguaçu e Matelândia.

Com o alerta, equipes da Polícia Militar foram deslocadas para interceptar o veículo. Durante o acompanhamento, o motorista chegou a simular uma parada no acostamento, próximo ao distrito de Agrocafeeira, mas retomou a fuga em alta velocidade, mesmo com a pista molhada. Para tentar conter o avanço, os policiais realizaram disparos contra os pneus.

A perseguição terminou quando o condutor perdeu o controle da Duster, quase colidiu com um caminhão e saiu da pista. Ao tentar se aproximar novamente, a equipe ouviu disparos vindos do veículo e revidou. Após a troca de tiros, a área foi isolada e solicitado apoio.