Matelândia e Paraná - Uma ação policial na manhã desta terça-feira (9) terminou com o encerramento de uma perseguição na BR-277, em Matelândia. O caso começou quando câmeras de monitoramento registraram uma Renault Duster preta, com placas de outra região e já ligada a roubos entre Foz do Iguaçu e Matelândia.
Com o alerta, equipes da Polícia Militar foram deslocadas para interceptar o veículo. Durante o acompanhamento, o motorista chegou a simular uma parada no acostamento, próximo ao distrito de Agrocafeeira, mas retomou a fuga em alta velocidade, mesmo com a pista molhada. Para tentar conter o avanço, os policiais realizaram disparos contra os pneus.
A perseguição terminou quando o condutor perdeu o controle da Duster, quase colidiu com um caminhão e saiu da pista. Ao tentar se aproximar novamente, a equipe ouviu disparos vindos do veículo e revidou. Após a troca de tiros, a área foi isolada e solicitado apoio.
Desfecho da Ação Policial
Com o local seguro, as equipes avançaram e encontraram um homem caído ao solo, já sem vida, com um revólver ao lado do corpo. Outro revólver foi localizado dentro do veículo. Não foi possível confirmar se havia outro ocupante, possivelmente fugido para a mata.
O SIATE e demais órgãos competentes foram acionados para os procedimentos necessários.
Fonte: SOT