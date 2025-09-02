Pe. Genivaldo é suspenso após escândalo e igreja abre canal de acolhimento

Cascavel - O Padre Genivaldo Oliveira dos Santos foi suspenso pela Igreja Católica depois das denúncias que vieram a público envolvendo seu nome o que culminou com a sua prisão no último dia 24, por meio da “Operação Pele em Lobo de Cordeiro” – desencadeada pela Polícia Civil do Paraná. A suspensão foi revelada por meio de nota da Arquidiocese de Cascavel, assinada pelo Arcebispo Metropolitano Dom José Mario Scalon Angonese, no sábado (30).

As denúncias que vieram a público também envolvem o Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, falecido em 2021, vítima da Covid-19. As investigações estão sendo realizadas pelo Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) que atualizou o número de vítimas, passando para três vítimas do falecido bispo e oito do padre, sendo que as oitivas e as investigações ainda estão sendo realizadas e mais pessoas serão ouvidas.

A Arquidiocese disse em nota que após o conhecimento denúncias de abuso envolvendo membros do clero, determinou a suspensão cautelar do exercício público do ministério do sacerdote mencionado, conforme as normas da igreja e adotou providências internas para apuração rigorosa dos fatos. A suspensão cautelar é um afastamento temporário e preventivo, para garantir o curso das investigações, além de impedir outros delitos. Ela pode ser revisada e alterada com o andamento do processo.

A nota relata ainda que a igreja “colabora de forma integral e irrestritamente com as autoridades policiais, ministeriais e judiciais, entregando todas as informações necessárias e sem criar qualquer obstáculo às investigações. Sabemos que toda a comunidade sofre com essa situação; também nós nos reconhecemos feridos por fatos que contradizem o Evangelho”.

Além disso, eles abriram um canal oferecendo acolhimento espiritual e psicológico, por meio do telefone (45) 3225-2324 e email [email protected]. A nota reiterou que a Igreja não compactua com qualquer forma de abuso e recordou que uma citação do Papa Francisco de que não se pode impor qualquer vínculo de silêncio sobre quem denuncia abusos ou sobre quem foi vítima. “O silêncio forçado não faz parte do Evangelho”.

Nas missas

A nota oficial da Arquidiocese assinada por Dom José Mário foi lida nas missas em todas as paróquias pelos padres e pelo próprio arcebispo. O assunto foi ainda comentado pelos religiosos.

Outra manifestação foi da família de Dom Mauro, que se pronunciou por meio de nota à imprensa, alegando que quer preservar a memória do arcebispo, reforçando que a trajetória dele foi marcada por gestos de fé, solidariedade e compromisso com a comunidade.