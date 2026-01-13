Paraná e Quedas do Iguaçu - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três adultos e apreendeu três adolescentes em ações distintas nesta segunda-feira em Quedas do Iguaçu, no Oeste do Estado. As capturas envolvem crimes de estupro de vulnerável, tentativa de homicídio qualificado e furtos reiterados.

A primeira prisão foi em flagrante de um homem de 18 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de sete anos, ocorrido no domingo. Ainda na tarde de segunda, a Polícia Civil identificou e capturou quatro pessoas envolvidas em uma tentativa de homicídio contra o suspeito do estupro. Entre eles, um adulto de 19 anos e três adolescentes de 15 anos.

Segundo as investigações, o grupo atraiu a vítima até um riacho no bairro Santa Fé, sob o pretexto de usar entorpecentes, e tentou matá-lo com golpes de faca no pescoço. A vítima conseguiu fugir e foi localizada ferida pelos policiais. No bairro Vila Dias, os quatro suspeitos confessaram o crime, e foram apreendidas as facas utilizadas e um celular com vídeos que comprovam a premeditação.