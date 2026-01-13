Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Furtos e Roubos a Veículos de Cascavel (DFRV), com apoio da Delegacia da Mulher (DM) e do Grupo de Diligências Especiais (GDE), cumpriu na manhã de hoje três mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura crimes de furto, dano qualificado por incêndio e ameaça.
As diligências tiveram início após um fato ocorrido em 29 de dezembro de 2025, quando uma motocicleta foi furtada e, posteriormente, localizada incendiada nas proximidades do local do crime. Durante a investigação, a equipe conseguiu identificar o veículo utilizado para dar suporte à ação criminosa, constatando que o automóvel pertence a um funcionário do ex-namorado da vítima.
Também foi apurado que os suspeitos pararam em um posto de combustíveis para adquirir o material utilizado no incêndio. Além disso, após a vítima comparecer à unidade policial para prestar esclarecimentos, um dos investigados entrou em contato com ela e proferiu ameaças, o que motivou a representação pelos mandados de busca diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima.
Apreensão e Prisão
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foi localizado um revólver calibre .32, municiado com sete cartuchos intactos, na residência de um dos executores. No imóvel do segundo suspeito, foi apreendida uma munição do mesmo calibre e com características idênticas, reforçando o vínculo entre os envolvidos. Um dos indivíduos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
O inquérito policial será concluído nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.
Fonte: Polícia Civil