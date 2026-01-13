Cascavel e Paraná - Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Furtos e Roubos a Veículos de Cascavel (DFRV), com apoio da Delegacia da Mulher (DM) e do Grupo de Diligências Especiais (GDE), cumpriu na manhã de hoje três mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura crimes de furto, dano qualificado por incêndio e ameaça.

As diligências tiveram início após um fato ocorrido em 29 de dezembro de 2025, quando uma motocicleta foi furtada e, posteriormente, localizada incendiada nas proximidades do local do crime. Durante a investigação, a equipe conseguiu identificar o veículo utilizado para dar suporte à ação criminosa, constatando que o automóvel pertence a um funcionário do ex-namorado da vítima.

Também foi apurado que os suspeitos pararam em um posto de combustíveis para adquirir o material utilizado no incêndio. Além disso, após a vítima comparecer à unidade policial para prestar esclarecimentos, um dos investigados entrou em contato com ela e proferiu ameaças, o que motivou a representação pelos mandados de busca diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima.