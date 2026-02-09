Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) orienta proprietários de veículos que perderam ou tiveram a placa extraviada a registrarem boletim de ocorrência de forma online, desde que o fato tenha ocorrido no território paranaense. Em períodos de chuvas intensas e alagamentos, esse tipo de situação se torna mais frequente.

O registro deve ser feito assim que a ausência da placa for percebida. A medida ajuda a evitar transtornos, como o uso indevido do item por terceiros, além de facilitar a recuperação da placa caso ela seja encontrada.

Segundo o delegado e coordenador do Verão Maior Paraná pela PCPR, Getúlio Vargas, o boletim de ocorrência é essencial para possibilitar a devolução ao proprietário. “O registro do extravio evita que o cidadão tenha que passar por todo o processo de confecção de uma nova placa, caso ela seja localizada”, explica.

A PCPR também orienta que placas encontradas sejam entregues em uma unidade policial. De acordo com o delegado, os itens são armazenados em local apropriado e passam por verificação nos sistemas da instituição, o que permite identificar o proprietário e realizar a devolução, desde que os dados estejam atualizados.