PCPR: Operação nacional marca agosto lilás contra a violência à mulher

Ao longo da operação, a PCPR reforçará os efetivos nas Delegacias da Mulher de Londrina, Maringá, Guarapuava, Cascavel e Cianorte para impulsionar a realização de diligências, a execução de mandados judiciais e demais ações de polícia judiciária relacionadas aos delitos alvos da iniciativa. Além das delegacias especializadas, a PCPR mobilizou todas as demais unidades policiais do Paraná para que atuem de forma coordenada visando a captura de indivíduos condenados ou investigados por crimes contra mulheres.

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) inicia, nesta sexta-feira (1º), a Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) de combate à violência contra mulher. A ação faz alusão à campanha Agosto Lilás e acontecerá em todo o Estado, com encerramento das atividades em 4 de setembro.

Este é o terceiro ano seguido que a PCPR adere à iniciativa do MJSP. A Operação Shamar é parte da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, que busca prevenir e combater todas as formas de violência contra este grupo. A operação recebeu o nome Shamar pela origem hebraica da palavra, que significa cuidar, guardar, zelar ou proteger.

A ação também está alinhada com o Programa Mulher Segura da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP), lançado em 2024 e ampliado em 2025. O Programa prevê a promoção de ações educativas para homens e mulheres, bem como a intensificação das ações policiais integradas contra os diversos tipos de violências de gênero, com destaque ao feminicídio.

As 20 cidades paranaenses que receberam ações do Mulher Segura tiveram redução de 37,93% no crime de feminicídio em 2024. O levantamento abrange de 8 de abril a 30 de novembro de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. O número de ocorrências caiu de 29 para 18 casos, representando 11 vidas preservadas.

Agosto Lilás

A campanha Agosto Lilás foi criada no ano de 2020 em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. O texto legal criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi considerada uma forma de violação dos direitos humanos. Já a cor lilás foi escolhida por estar associada à busca pela igualdade de gênero.

