PCPR na Comunidade oferece serviços gratuitos em Cascavel nesta semana

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levará, nesta semana, serviços de polícia judiciária, orientações e exposições à população de Cascavel, no Oeste do Estado, durante a edição do programa PCPR na Comunidade. As atividades ocorrerão de quarta-feira (6) a sábado (9), das 9h às 17h, na Universidade Paranaense (Unipar), localizada na Rua Rui Barbosa, n° 611, bairro Jardim Cristal.

Entre os serviços disponibilizados estão o registro de boletins de ocorrência, confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), orientações à população, demonstrações de perícia papiloscópica e atividades lúdicas voltadas ao público infantil. “O PCPR na Comunidade é uma oportunidade de oferecer serviços essenciais e orientações que fazem a diferença no dia a dia do cidadão”, destacou João Mário Goes, coordenador do PCPR na Comunidade.

MAIS DE 3 MIL ATENDIMENTOS

As edições do PCPR na Comunidade em Castro e Paranaguá registraram, juntas, mais de 3 mil atendimentos, de quarta (30) a sexta-feira (1º). Durante as duas edições, o público pôde registrar boletins de ocorrência, solicitar atestados de antecedentes criminais, além de ter acesso a exposições de materiais utilizados em operações policiais, ações lúdicas voltadas ao público infantil, distribuição de conteúdos informativos e orientações sobre os serviços prestados pela PCPR.