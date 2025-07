Patrulha Rural apreende cigarros e eletrônicos

Durante a noite do último sábado (26/07), a Patrulha Rural da Polícia Militar de Corbélia realizou duas importantes apreensões como parte da operação SINERGIA II, que tem como foco o combate ao contrabando e ao descaminho em estradas do interior do Paraná.

A primeira ação ocorreu por volta das 20h, quando um ônibus foi abordado na região. Durante a vistoria, foram localizadas aproximadamente três caixas e meia de cigarros oriundos do Paraguai, além de duas malas contendo celulares e tablets. A equipe identificou os responsáveis pelas bagagens, realizou as orientações cabíveis e encaminhou os produtos apreendidos à Receita Federal, na cidade de Cascavel.

Mais tarde, às 23h50, outra abordagem foi realizada a um ônibus interestadual, também em Corbélia. Nessa segunda ocorrência, os policiais encontraram nove malas repletas de cigarros variados, igualmente provenientes do Paraguai. Após a identificação dos proprietários das bagagens, os procedimentos legais foram seguidos e os itens também foram encaminhados à Receita Federal. Os envolvidos foram liberados no local, após receberem as devidas orientações.