Cascavel - Uma perseguição policial terminou de forma trágica na tarde desta segunda-feira (10), na BR-369, em Cascavel. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Volkswagen Nivus, que possuía alerta de roubo, foi avistado trafegando pela rodovia e desobedeceu à ordem de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou por cerca de 80 metros, nas proximidades do Reassentamento São Francisco, entre os municípios de Corbélia e Cascavel. A ação policial se estendeu por aproximadamente sete quilômetros.

Com o impacto, o passageiro — um homem ainda não identificado — foi ejetado do veículo e morreu no local. Já o motorista, de 24 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido por equipes do Siate até uma unidade hospitalar de Cascavel. Ele permanece sob escolta policial e, após receber alta, será encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes

O inspetor Gradin, da PRF, explicou que a equipe realizava rondas ostensivas quando percebeu o veículo suspeito.