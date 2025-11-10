Cascavel - Uma perseguição policial terminou de forma trágica na tarde desta segunda-feira (10), na BR-369, em Cascavel. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Volkswagen Nivus, que possuía alerta de roubo, foi avistado trafegando pela rodovia e desobedeceu à ordem de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade.
Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou por cerca de 80 metros, nas proximidades do Reassentamento São Francisco, entre os municípios de Corbélia e Cascavel. A ação policial se estendeu por aproximadamente sete quilômetros.
Com o impacto, o passageiro — um homem ainda não identificado — foi ejetado do veículo e morreu no local. Já o motorista, de 24 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido por equipes do Siate até uma unidade hospitalar de Cascavel. Ele permanece sob escolta policial e, após receber alta, será encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes
O inspetor Gradin, da PRF, explicou que a equipe realizava rondas ostensivas quando percebeu o veículo suspeito.
“Demos ordem de parada e já no início o Nivus começou a acelerar mais rápido, realizando ultrapassagens pelo acostamento. A velocidade chegou acima de 180 km/h tranquilamente, colocando em risco os demais motoristas que transitavam pela rodovia”, relatou.
O acidente aconteceu no km 498 da rodovia, quando o condutor tentou acessar uma estrada rural ao lado da pista principal, perdendo o controle do carro. Segundo a PRF, os dois ocupantes não utilizavam cinto de segurança e foram ejetados do veículo.
Após o atendimento, a PRF confirmou que o Nivus havia sido roubado no Estado de São Paulo, no início de agosto. O automóvel foi apreendido e passará por perícia. A Polícia Científica foi acionada para os levantamentos no local e o corpo do passageiro foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel.
O caso foi encaminhado à Polícia Federal, que dará continuidade às investigações para apurar a origem do veículo e a possível ligação dos suspeitos com outros crimes.
Fonte: SOT