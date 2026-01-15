Cascavel e Paraná - Na manhã desta quinta-feira (15), um homem de 30 anos ficou ferido após ser atingido de raspão por um tiro durante uma tentativa de assalto na BR-277, em Cascavel. O passageiro foi atingido enquanto estava em um caminhão com o motorista.

Segundo informações, o caminhão seguia pela rodovia no sentido Cascavel quando foi abordado por um Ford Fiesta preto. Durante a tentativa de assalto, as vítimas tentaram fugir avançando com o caminhão sobre o carro dos criminosos. Nesse momento, os assaltantes dispararam contra o veículo, e um dos tiros atingiu o passageiro de raspão.